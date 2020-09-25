Evinin bahçesinde kaçak alkol üretimi yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, kaçak alkol üretimi yapan bir şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi'nde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, H.T. isimli şüpheli şahsın, evinin bahçesinde özel olarak yaptırdığı damıtma cihazı ile kaçak olarak alkol ürettiği belirlendi. Ardından jandarma ekiplerinin bahse konu ikamette gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli H.T. yakalandı. Şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 12,5 metre bakır damıtım borusu, 2 adet alkolmetre, 1 adet beher kap, 1 adet tüplü ocak, 1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü bulunan kaynatma kazanı düzeneği ile üretilmiş 420 litre kaçak rakı ve 34,5 litre damıtılmış alkol ele geçirilerek işlem yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Öte yandan sıhhi olmayan ortamda, insan sağlığına zararlı bir şekilde kaçak olarak alkol üretimi yapan şüpheli H.T. hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR