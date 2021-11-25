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Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! - Son Dakika

Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!

25.11.2021 10:20

Adana'da evinin balkonunda oturan 75 yaşındaki Zekiye Kayabaşı, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler, cadde üzerinde 20 adet boş kovan buldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 kişi, Zekiye Kayabaşı ve yakınlarının oturduğu, altında da aileye ait olan kahvehanenin bulunduğu 3 katlı binaya tabancalarla ateş açtı.

Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Ekipler, olay yerinde 20 boş kovan buldu

BALKONDA OTURURKEN BACAĞINDAN VURULDU

Saldırı sırasında balkondaki sandalyede oturan Kayabaşı, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler, motosiklet ile kaçtı. Yaralı kadın ise yardım çağrısını duyan yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Ekipler, olay yerinde 20 boş kovan buldu

CADDEDE 20 BOŞ KOVAN BULUNDU

Bölgeye sevk edilen polis ekibi, olayın yaşandığı caddede yaptığı incelemede 20 boş kovan buldu. Saldırganların silahından çıkan kurşunların çevredeki diğer ev, işyeri ve park halindeki araçlara da isabet ettiği belirlendi. Saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Ekipler, olay yerinde 20 boş kovan buldu
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!

Adana Yüregir, Saldırı, Kovan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! - Son Dakika


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