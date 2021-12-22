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Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş - Son Dakika

Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş

22.12.2021 11:00

İstanbul'da Bünyamin Seyhan adlı bir vatandaş geçen yıl satın aldığı eve, yerleşmeye karar verdi ama evin kapısın açar açmaz çok şaşırdı. Çünkü 3+1 olarak aldığı evin, 1 odası yoktu ve ev 2+1'e düşmüştü. Odayı komşusunun aldığını ileri süren kadın, hemen yan komşusunun kapısına dayandı.

İstanbul'daki bir apartmanda akıl almaz olaylar yaşandı. Evini kiraya veren Bünyamin Seyhan adlı vatandaş, eve geri döndüğünde bir odasının olmadığını gördü ve hemen komşusunun kapısına dayandı. Çünkü Seyhan'ın iddiasına göre, odayı çalan kişi yan komşusuydu.

KENDİ EVİNE TAŞINMAYA KARAR VERDİ

Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da bir vatandaş yaklaşık bir yıl önce 3+1 daire satın aldı. Kiracılarının çıktığı evine kendi taşınmak isteyen şahıs evine geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Evinin kapısını açan kadın fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı

EV, 2+1'E DÜŞTÜ

Şahıs, 3+1 odalı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti. Kendisinin iddiası üzerine yan komşusu evinin odasını kırıp kendi evine bağladı.

BELEDİYE İZİN VERDİ İDDİASI

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.

Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş - Son Dakika
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