Evkur Yeni Malatyasporlu Futbolcular Galibiyet Peşinde
17 dakika önce
Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular Murat Yıldırım ve Mustafa Akbaş Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konul edecekleri Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:07 Kaynak: AA
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