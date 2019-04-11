Son Dakika Haberleri: Evkur Yeni Malatyasporlu Futbolcular Galibiyet Peşinde

Evkur Yeni Malatyasporlu Futbolcular Galibiyet Peşinde

17 dakika önce

Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular Murat Yıldırım ve Mustafa Akbaş Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konul edecekleri Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti.

Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular Murat Yıldırım ve Mustafa Akbaş Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konul edecekleri Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:07 Kaynak: AA
Mustafa Akbaş, Murat Yıldırım, Evkur, Spor
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