Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı

05.05.2022 15:45

6 GÖZALTI HDP Genel Merkezi önündeki açıklamanın ardından, partililer binadan ayrılmak istedi.

6 GÖZALTI HDP Genel Merkezi önündeki açıklamanın ardından, partililer binadan ayrılmak istedi. Ancak polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle partililerin bir süre daha binada kalmasını istedi. HDP'lilerin buna karşı çıkması üzerine yeniden gerginlik çıktı. Dışarıya çıkmak isteyen HDP'lilere polis izin vermedi. Bazı partililerin dışarıya çıkmak için direnmesi ve kapıyı zorlaması üzerine polis biber gazı sıktı. Çıkan arbedede 1 polis memuru hafif yaralanırken, HDP üyeleri Veli Saçılık, Hüseyin Gökoğlu, Ali Özkan ve Nazım Karakurt'un da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan HDP'nin bulunduğu cadde araç trafiğine kapatıldı. Parti önünde güvenlik önlemleri sürüyor. EK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA- DHA

Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı

YORUMLAR
500
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (3) Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (3)

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın "dışkı" iddiası sosyal medyayı karıştırdı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:23:55. #1.12#
SON DAKİKA: Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement