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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KAÇ GEL KIZIM, YUVANA DÖN - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KAÇ GEL KIZIM, YUVANA DÖN

06.01.2022 13:50

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 857'nci günde de sürdü.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 857'nci günde de sürdü. 2015 yılında kaçırılan kızı Hatun için oturma eylemini yapan Nihal Çiçek "Evlat hasretinden içimiz yanıyor. Kızımı istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Kaç gel kızım, yuvana dön" dedi.

Oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 857 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'YEMEK BOĞAZIMDAN İNMİYOR'

19 yaşındayken kızı Hatun'un HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Nihal Çiçek "Kızımı bana göndersinler. Kızım benim için en büyük hediyemdir. Evlat hasretinden içimiz yanıyor. Kızımı istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Kızım beni görüyorsa, dönsün eve gelsin. Sofraya oturuyorum; kızım aç mıdır tok mudur diye düşünüyorum. Yemek boğazımdan inmiyor. Burada, senin hasretinden yanıyorum. Ben ve kardeşlerin, hepimiz seni çok özledik. Kaç gel kızım, yuvana dön" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KAÇ GEL KIZIM, YUVANA DÖN
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KAÇ GEL KIZIM, YUVANA DÖN
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KAÇ GEL KIZIM, YUVANA DÖN
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KAÇ GEL KIZIM, YUVANA DÖN

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Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KAÇ GEL KIZIM, YUVANA DÖN - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KAÇ GEL KIZIM, YUVANA DÖN - Son Dakika
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