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Evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiler - Son Dakika

Evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiler

14.02.2022 17:00

- Evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiler 14 çift 14 Şubat'ta mutluluğa 'evet' dedi Ankara'da yaşayan 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutluluğa 'evet' diyerek dünya evine girmiş oldu.

- Evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiler

14 çift 14 Şubat'ta mutluluğa 'evet' dedi

ANKARA - Ankara'da yaşayan 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutluluğa 'evet' diyerek dünya evine girmiş oldu.

Keçiören Belediyesi, yuva kurmak isteyen 14 çift için özel bir nikah programı düzenledi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Keçiören'deki bir AVM'de bulunan nikah salonunda organize edilen programda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 14 çiftin nikahını kıydı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren çiftlerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Çiftlerin nikahına aileleri, yakınları ve birçok vatandaş katılım sağladı. Törene sanatçı Bülent Serttaş da geldi. Çiftler, nikah öncesi bekleme salonunda selfie çekinmeyi ihmal etmedi.

"Sevgiye en çok ihtiyaç ve muhtaç olduğumuz bir zamandayız"

Çiftlerin nikahlarını kıymadan önce bir konuşma gerçekleştiren Başkan Altınok, Sevgililer Günü'nün sadece bir gün değil 365 gün olduğuna değinerek, "Sevgililer Günü böyle bir günde bitmiyor, bu 365 gün. Hem Sevgililer Günü var hem sevgi var. Sevgiye en çok ihtiyaç ve muhtaç olduğumuz bir zamandayız. Sevgimiz, muhabbetimiz, yardımlaşmamız azalıyor. Bir selamı, tatlı dili, güler yüzü birbirimizden esirgiyoruz. Kur'an'da birçok ayette sevgi var. Peygamber Efendimiz, 'birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz' diyor" diye konuştu.

"Biz çocukluktan beri tanışıyoruz. 25 yaşımdayım, 25 yıldır tanışıyoruz"

Evlenecek çiftlerden olan Talip Acar, Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ederek evlenmeyenlere evlilik çağrısında bulundu.

Evlenen bir diğer çiftten Serkan Doğan, "Çok mutluyuz, birazdan evleneceğiz inşallah. Biz çocukluktan beri tanışıyoruz. 25 yaşımdayım, 25 yıldır tanışıyoruz. Evlenmek bugüne nasip oldu. Allah nasip ederse evleneceğiz. Birbirlerini seviyorlarsa evlensinler" ifadelerini kullanırken diğer çiftlerden Feyzi Akdoğan, "Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Böyle bir günde olduğu için daha da mutluyuz. Hepimiz burada kısa bir zamanda aile olduk. Buradan eşimi de çok sevdiğimi söylemek istiyorum" cümlelerine yer verdi.

Evlenecek çiftlerin nikahları kıyıldıktan sonra çiftlere evlilik cüzdanları verildi.

Evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiler
Evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiler
Evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiler

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Keçiören Belediyesi, Sevgililer Günü, Evlilik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiler - Son Dakika


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