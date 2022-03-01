Evlerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Evlerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

01.03.2022 13:56
Evlerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir İlçesine bağlı Tuzköy Mahallesinde 3 ayrı eve giren hırsız jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir İlçesine bağlı Tuzköy Mahallesinde 3 ayrı eve giren hırsız jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Tuzköy mahallesinde 3 evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi kısa sürede tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında '3 ayrı evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı' olaylarının şüphelisi olan şahıs yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. - NEVŞEHİR

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8 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarmadan kaçamadı 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarmadan kaçamadı

İl Jandarma Komutanlığı, Gülşehir, Nevşehir, Tuzköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika


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