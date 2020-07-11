Evlerin önünden 'çay' geçiyor - Son Dakika

Evlerin önünden 'çay' geçiyor

BALIKESİR'de eşsiz bir havaya sahip Kaz Dağları'nın eteklerindeki Zeytinli Mahallesi'nden geçen çay, buz gibi suyuyla turistlerin ilgi odağı oluyor.

BALIKESİR'de eşsiz bir havaya sahip Kaz Dağları'nın eteklerindeki Zeytinli Mahallesi'nden geçen çay, buz gibi suyuyla turistlerin ilgi odağı oluyor.

Kaz Dağları'ndan gelen ve dağın eteklerinde kanallara ayrılan su, evlerin hemen önünden geçiyor. Genellikle tek ya da 2 katlı olan evlerin önündeki oluklarından akan berrak su, Edremit sahilinden denizle buluşuyor.Bu sokaklarda yaşayanlar, evlerine girerken, Zeytinli Çayı'ndan gelen suyun üzerinden geçiyor. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşlar, sokaklarda evlerin hemen önünden akan çaya ilgi gösteriyor.

Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz


Kaz Dağları, Zeytinli, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlerin önünden 'çay' geçiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:10 Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:49 Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek 13:32 Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
15:57
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
15:10
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
13:49
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
13:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 16:30:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlerin önünden 'çay' geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]