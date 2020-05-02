Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar - Son Dakika
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Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar

6 saat önce

Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar Çocuklar evde kitap okuyup, AFAD için para biriktiriyor Aileleri ile birlikte kitap okuyan miniklerden, AFAD'a destek "Depremzedelere yardım amaçlı bağış yapıyoruz" Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların...

Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar

Çocuklar evde kitap okuyup, AFAD için para biriktiriyor

Aileleri ile birlikte kitap okuyan miniklerden, AFAD'a destek

"Depremzedelere yardım amaçlı bağış yapıyoruz"

DÜZCE - Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların evde kalması ile birlikte Düzce 23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından örnek bir proje başlatıldı. Evde kitap okuyan minikler, her bir kitap için oluşturulan kumbaralarda para biriktiriyor. Çocuklar biriktirdikleri paraları AFAD'a bağışlayacak.

Düzce 23 Nisan İlkokulu, evde kalan çocukların canları sıkılmaması için bir proje başlattı. "Kitap okuyorum, AFAD'a destek oluyorum" projesi kapsamında evlerinde oturan çocuklar kitap okuyor. Her bir kitap için oluşturdukları kumbaralara da para atarak Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na bağışlayacak. Evde oturup farklı aktiviteler yaptıklarını belirten birinci sınıf öğrencisi Ahmet Fatih Muslu, "Eğlenceli vakitler geçirdikten sonra kitap okuyorum. Çünkü ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumam bittikten sonra AFAD için kumbarama 1 lira para atıyorum. Hem kitap okuyup, hemde yardım ettiğim için çok hoşuma gidiyor" dedi.

Kardeşi Berra'ya da kitap okuma alışkanlığı kazandıran Ahmet, kumbarasını kardeşi ile de paylaşıyor. Ahmet Fatih ve Berra Muslu'nun annesi Öznur Muslu ise süreci verimli bir şekilde atlamaya çalıştıklarını dile getirerek "Süreci verimli geçirmeye çalışıyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Bu etkinliğimizi ailecek yapmaya çalışıyoruz. Hem kitabımızı okuyoruz, hemde AFAD'a destek oluyoruz. Sınıf öğretmenimiz Ela Cambaz tarafından bizim bu projeden haberimiz oldu. Onun yönlendirmesi ile birlikte her akşam ailecek okuma saatleri yapıyoruz. Hem ailece vakit geçirmiş oluyoruz hem de çocuklarımıza paylaşmanın güzelliğini aşılıyoruz. Her okuduğumuz kitap için ailemizin fertleri kumbaraya para atıyoruz" diye konuştu.

"Kendisi biriktirmek istiyor"

Bir başka öğrenci Eray Gebeş ise sabah EBA TV'den derslerini yapıyor sonrasında kitap okuyarak AFAD'a destek oluyor. Kitap okuduğu için mutlu olduğunu belirten Eray Gebeş, "Önce kitabı okuyorum. Sonra bitiriyorum. Kendi paramı alıyorum. Sonra kumbarama gidip atıyorum. Biriktirdiğim paraları öğretmenime vereceğim, öğretmenim yarısına bana verecek yarısını da AFAD'a bağışlayacak" dedi. Annesi Yasemin Gebeş, çocuğunun kitapları kendisi okuyarak kumbarasına para attığını kendilerinin fazladan para atmasını istemediğini belirtti. Yasemin Gebeş, "Eray sabah ilk katlığında EBA TV'den derslerini izliyor. Dersini izledikten sonra ödevlerini bitiriyor. Öğle molasından sonra kitap okuma sürecine başlıyoruz. Beraber kitap okuyoruz. Oyunlar oynuyor, müzik dinliyoruz. Ağabeyi ile vakit geçiriyor. Öğretmenimizin verdiği bir kumbaramız var. Kitap okuyarak kumbaraya para atıyor. Toplanan paraları AFAD'a yardım amacı ile atıyoruz. Şimdiye kadar 51 kitap okudu. Eray kendi görevi, kendisi yapmak istiyor. O yüzden bizi karıştırmak istemiyor. Tamamen bağış Eray'ın kendi kaynakları ile oluyor" ifadelerinde bulundu.

"Depremzedelere yardım amaçlı bağış yapıyoruz"

Korona virüs nedeni ile okula gidemediğini ve evde kaldığını belirten 23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Aysu Merve Safa, kitaplarını okuduğunu ve daha uzun kitaplar okuyarak AFAD'a destek vermek istediğini belirtti. Minik Safa: " Kitaplarımı okuyorum. Arada uzun kitaplardan birkaç sayfa okuyorum. Sonra başka bir zaman devam ediyorum kitaba. Arada ailem ile oyun oynuyorum. Dışarıda kalanlara yardım etmek, doğal afetlerde yardım amacı ile depremzedelere gitmesi için AFAD'a bağış yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Aysu Merve Safa'nın babası Alp Safa'da kızları ile birlikte kitap okuma alışkanlığı edindiklerini bir yandan da AFAD'a bağış yaptıklarını belirterek "Doğal afetlerde evsiz kalan, sıkıntıya düşen halkımıza yardımda bulunan AFAD kurumuna bizde kitap okuyarak hem bilgilenerek hem de kitap projesi ile destekte bulunuyoruz. Çoğu zaman ailecek beraber kitap okumaya başladık. Bizlerde kitap okuyarak Aysu Merve'ye destek oluyoruz. Onunla beraber vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Kumbaralarda biriken paralar, okulların açıldığı ilk gün AFAD il müdürlüğü'ne öğrenciler ile birlikte okul yönetimi ile gidilerek teslim edilecek.

Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar

Muslu, AFAD, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:52 Kaynak: İHA


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