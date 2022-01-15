Üye Girişi
EVLERİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KARDEŞİN CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ÇALDIKLARI TELEFONDAN YAKALANDI - Son Dakika

EVLERİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KARDEŞİN CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ÇALDIKLARI TELEFONDAN YAKALANDI

15.01.2022 14:15

HATAY'da yaralı halde bulunup, tedaviye alındıkları hastanede farklı tarihlerde hayatını kaybeden Mehmet ve Hüseyin Şen kardeşlerin, eve hırsızlık amacıyla giren komşularının kardeşi S.S. ile cezaevinde tanıştığı arkadaşı M.M.?nin saldırısına uğradıkları ortaya çıktı.

HATAY'da yaralı halde bulunup, tedaviye alındıkları hastanede farklı tarihlerde hayatını kaybeden Mehmet ve Hüseyin Şen kardeşlerin, eve hırsızlık amacıyla giren komşularının kardeşi S.S. ile cezaevinde tanıştığı arkadaşı M.M.?nin saldırısına uğradıkları ortaya çıktı. S.S. ve M.M., çaldıkları cep telefonunun HTS kayıtları ve telefon sinyalinden yola çıkılarak yakalandı.

Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde 8 Ekim 2020 tarihinde birlikte yaşayan Hüseyin Şen ve kardeşi Mehmet Şen, evde boğaz, parmak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı halde bulundu. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında S.U. ile olay gecesi evde bulunan E.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden çelişkili beyanlarda bulunan E.C. tutuklandı, S.U. ise serbest bırakıldı. E.C.'de sonraki süreçte tahliye edildi.

Her ikisi de boğazından yaralandığı için iki kardeşin sözlü ifadesi alınamadı. Kardeşlerden durumu daha iyi olan Mehmet Şen sorulan sorulara göz kırpma yoluyla cevap vermeye çalıştı.

Kardeşlerden Hüseyin Şen 27 Ekim 2020'de Mehmet Şen ise 15 Aralık 2020'de hayatını kaybetti.

TELEFONLARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Olay günü iki kardeşe ait cep telefonlarının evde bulunamamasını göz önünde bulunduran ekipler, HTS kayıtları ve sinyal bilgilerini araştırdı. Araştırmada Mehmet Şen'e ait cep telefonuna Altınözü ilçesinde C.S. adına kayıtlı SİM kart takılı olduğu, C.S.?nin telefonu M.K.?dan onun da S.S.?den aldığı tespit edildi.

CEZAEVİNDE TANIŞMIŞLAR

Ekipler, daha önce de suç kaydı olan S.S.?yi gözaltına aldı. Birden fazla 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan S.S., ifadesinde cezaevinde tanıştığı M.M.?nin kendisine girilecek ev olup olmadığını sorduğunu kendisinin de ablasının da oturduğu mahallede çocukluğundan beri tanıdığı, evlerine sürekli girip çıktığı ve değerli eşyaların bulunduğu Hüseyin Şen'in evine girebileceklerini söylediğini belirtti. S.S., eve gittiklerinde kendisinin gözcülük yaptığını, M.M.'nin ise içeri girdiğini belirtti.

ÇALDIĞI MALZEMELER BULUNDU

Bunun üzerine M.M. de gözaltına alındı. M.M.'nin evinde yapılan aramada, Şen kardeşlerin evlerinden çalınan tarihi kama ile kılıç ele geçirildi.

Şüpheliler, dün, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

EVLERİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KARDEŞİN CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ÇALDIKLARI TELEFONDAN YAKALANDI
EVLERİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KARDEŞİN CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ÇALDIKLARI TELEFONDAN YAKALANDI
EVLERİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KARDEŞİN CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ÇALDIKLARI TELEFONDAN YAKALANDI

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antakya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLERİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KARDEŞİN CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ÇALDIKLARI TELEFONDAN YAKALANDI - Son Dakika


Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili üzen detay: Milli takıma gidecekti Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili üzen detay: Milli takıma gidecekti         
14:23
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı         
14:18
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyanda! Herkes faturalardaki artışa tepki gösteriyor Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyanda! Herkes faturalardaki artışa tepki gösteriyor         
14:17
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28

Son Dakika Haberleri
14:21 Elazığ'da fıkra gibi olay! Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı
14:17 Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'in doğum gününü kutladı, paylaştığı bulanık fotoğraf herkesi şaşırttı
13:37 Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek
13:35 "İyi bir öğretmen hayat değiştirir" dedirten Dr. Mustafa Yılmaz'ın dokunaklı hikayesi yeniden gündeme geldi
13:27 Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada
13:16 Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi
12:51 Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı
12:46 Cinsel içerikli film yıldızı, ilişkiye girmeyeceği tek erkek tipini açıkladı, ortalık karıştı
12:10 Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"
11:57 Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 14:34:44. #1.11#
SON DAKİKA: EVLERİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KARDEŞİN CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ÇALDIKLARI TELEFONDAN YAKALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement