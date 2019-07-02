Son Dakika Haberleri: Evlerine tarladan geçerek gidebiliyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Evlerine tarladan geçerek gidebiliyorlar

1 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesinde Yaykıl köyü Doroğlu Mahallesi sakinleri, karayoluna yapılan duvarın yollarını kapatması nedeniyle evlerine tarlalardan geçiş yaparak ulaşabiliyor.

Evlerine tarladan geçerek gidebiliyorlar, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesinde Yaykıl köyü Doroğlu Mahallesi sakinleri, karayoluna yapılan duvarın yollarını kapatması nedeniyle evlerine tarlalardan geçiş yaparak ulaşabiliyor.

Yaykıl Köyü Doroğlu Mahallesi'nin ortasından geçen Sinop- Samsun karayolu, köyü ikiye böldü. Köye girişi sağlayan eski yola yapılan istinat duvarı ise köy sakinlerini mağdur etti. Köyde yaşayan vatandaşlar, komşularının tarlalarından geçerek evlerine ulaşabiliyor. Tarla sahiplerinin, geçişi sağlayan köy yolunu kapatması durumunda mağduriyetlerinin daha da artacağını söyleyen köy sakinleri, duvar nedeniyle kapanan eski yolun girişinin açılmasını istiyorlar.

Köylünün ekili tarlalarda bulunan mahsullerini kaldırabilmesi için yolun en hızlı şekilde açılması gerektiğini söyleyen Yaykıl Köyü Muhtarı Salih Turan, "İlgili makamlara yapmış olduğumuz müracaatlardan sonuç elde edemedik. Köy camisi ve mezarlığına gidebilmek için bu bölgede oturan vatandaşlar, komşularına ait tarlalardan yani özel mülkün içinden geçmek zorunda kalıyor. Tarla sahibi geçişi kapattığı takdirde mağduriyet daha da büyüyecek. Sorunumuzun çözümü için yetkili mercilerden yardım bekliyoruz" dedi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
Samsun, Gerze, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlerine tarladan geçerek gidebiliyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]