Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil
Yaşam

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil
14.01.2026 12:50
Sosyal medyadaki bir itiraf sayfasına yazan kadın, kaynanasının gizlice yaptırdığı DNA testinde 6 aylık bebeğin eşinden olmadığı sonucunun çıktığını anlattı. Aldatma olayının olmadığını ifade eden kadın, eşinin boşanma davası açtığını belirtip ''Hastanede bebekler karışmış olabilir mi?'' diye sordu; paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medyada "itiraf" içerikleriyle bilinen bir sayfaya yazan bir kadının paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Kadın, kendisi ve eşinin esmer olmasına rağmen 6 aylık bebeğinin sarışın ve renkli gözlü olduğunu, kaynanasının da bu nedenle sık sık "Bu çocuk kime çekti?" diyerek imalarda bulunduğunu anlattı.

"GİZLİCE DNA TESTİ YAPTIRDIKLARINI ÖĞRENDİM"

Paylaşımında, kaynanasının gizlice DNA testi yaptırdığını öğrendiğini belirten kadın, test sonucunun "şok edici" olduğunu ifade ederek, "Bebek eşimden değil" sonucuyla karşılaştığını yazdı. Kadın, eşini aldatmadığını vurgulayıp, yaşadığı süreç sonrası eşinin boşanma davası açtığını belirtti.

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk başkasından

"HASTANEDE BEBEKLER KARIŞMIŞ OLABİLİR Mİ?"

Kadın, "Hastanede bebekler karışmış olabilir mi?" sorusunu yönelterek, benzer bir durum yaşayan olup olmadığını ve ne yapması gerektiğini sordu.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Gönderinin altına çok sayıda yorum geldi. Kullanıcıların bir kısmı "Kendinle de eşleştir DNA testi", "Olabilir, peşini bırakma", "Mümkündür karışıklık" derken, bazıları ise "DNA yalan söylemez, aldatmışsın" yorumunu yaptı.

Son Dakika Yaşam Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil - Son Dakika

SON DAKİKA: Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil - Son Dakika
