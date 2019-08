Evlilik hayalini erteledi, dayısına karaciğerinden parça verdi

ANTALYA'da, evlenmek isteyen ve bunun için hazırlık yapan turizmci Ömer Seven (30), karaciğer rahatsızlığı olan dayısı Mehmet Şerif Aslan'a (63) donör olmak için bu hayalini erteledi. Aslan, yeğeninden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Antalya 'da oturan, işçi emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Aslan, şeker hastalığı ve hepatit B nedeniyle tedavi görürken, siroz hastalığına yakalandı. Sağlık durumu giderek, ağırlaşan Aslan'a, siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi koyuldu. Doktorların yaşaması için mutlaka karaciğer nakli olması gerektiğini söylediği Aslan, kadavradan organ nakli için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne yazıldı. Kadavradan uygun organ bulunamayınca Aslan için önce çocukları donör olmak istedi. Yapılan testler sonunda Aslan'a, çocuklarının verici olamayacağı belirtildi. Bu kez Aslan'ın kız kardeşinin oğlu, turizmci Ömer Seven donör olacağını söyledi.'HİÇ DÜŞÜNMEDEN DONÖR OLDUM'Yapılan testlerde, Ömer Seven'in bağışçı olabileceği belirtildi. Evlenmek isteyen Ömer Seven, dayısının ısrarlarına rağmen bu hayalini erteleyerek, donör oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Ömer Seven'den alınan karaciğer dokusu, 22 Temmuz'da Mehmet Şerif Aslan'a nakledildi.Dayısının hepatit B ve şeker hastalığıyla mücadele ederken siroza yakalandığını, ardından da karaciğer yetmezliği teşhisi koyulduğunu anlatan Seven, "Canım kadar sevdiğim dayımın karaciğer nakli olması gerektiğini öğrenince hiç tereddüt etmeden bağışçı olmak istedim. Testler neticesinde verici olmaya uygun görüldüm. Yapılan operasyonla da canım dayıma 'ciğer' oldum. Her ikimiz de sağlıklıyız" dedi.HAYALİMİ ERTELEDİMAntalya'da turizmle uğraştığını, evlenmek için hazırlık yaptığını dile getiren Seven, "Evlilik hayalimi dayımın sağlığı daha önemli diyerek erteledim. Evlenmeyi nakil sonrasındaki sürece erteledim. Dayım da uygun bir eş bulup dünya evine girmemi çok istiyor. İnşallah her ikimiz de düğünümde karşılıklı oynayacağız. Benim için onun sağlığına kavuşması, mutlu bir hayat geçirmesi daha önemli" diye konuştu.'BENİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEDİ'Mehmet Şerif Aslan ise yeğeninin kendisini kimseye muhtaç etmeden, hiç düşünmeden donör olduğunu söyledi. Hayatını yeğenine borçlu olduğunu belirten Aslan, "Beni kimseye muhtaç etmeyip bağışta bulunan yeğenime can borçluyum. Ben de onun bundan sonraki hayatında hep yanında olacağım. Ailece ona duacı olacağız. Herkesi organ bağışı için gönüllü olmaya davet ediyorum" dedi.NAKİL SONRASI ÖNERİLERKaraciğer nakli sonrası için yaşam önerilerinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise karaciğer nakillilerin operasyon sonrasında uyması gereken kurallar olduğuna dikkati çekti. Aydınlı, "Kendinize ait bir dereceyle günlük ateş takibinizi yapın. Her gün aynı saatte olacak şekilde, genellikle sabah aç olarak kilonuzu ölçün ve kaydedin. Günlük nabız ve tansiyon takibine devam edin. Özellikle göz kapaklarında ve ayaklarda şişlik olarak görülen ödem günlük takip edilmelidir. Hastalarımızın sağlık durumları çok iyi. Periyodik takipleri yapılıyor. Her iki hastamızı da taburcu ettik. Sağlıklı yaşamlarını evlerinde sürdürecekler" diye konuştu.