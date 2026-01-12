Evlilikten İki Gün Sonra İkinci Bir Ağır Kayıp

Gazze Şeridi'nde kaldıkları çadırın üzerine İsrail saldırılarında hasar alan bina duvarının çökmesi sonucu evlendikten sadece iki gün sonra eşini kaybeden Filistinli Ahmed Ebu Saade, yaşadığı travmanın ve yasın etkisiyle çevresiyle iletişimi keserek içine kapandı.

Yirmili yaşlarının ortasında ve işitme engelli olan Ebu Saade ile Vela Cuha, İsrail soykırımının dayattığı tüm zorluklara beraber göğüs gerebilmek için hayatlarını birleştirme kararı aldı ve kendileri için düzenlenen mütevazı bir düğünle 27 Aralık 2025'te evlendi.

İsrail'in evlerini yıkması nedeniyle Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesinden ailesiyle birlikte ayrılan Ebu Saade ile Cuha, Gazze kentinde sahil kenarındaki bir çadırda yaşamaya başladı.

İsrail saldırılarında hasar gören bir evin duvarı şiddetli rüzgar nedeniyle genç çiftin kaldığı çadırın üzerine yıkıldı. İki günlük evli olan genç kadın Cuha, üzerine duvarın yıkılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

"Oğlum yaşadığı zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor"

Evlendikten sadece iki gün sonra hayat arkadaşını kaybeden Ahmed'in babası Saaddin Ebu Saade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı kaybın şokunu atlatamayan oğlunun içine kapandığını söyledi.

Oğlunun işitme engeline ve İsrail saldırıları ile dayattığı zorunlu göçün ağır koşullarına rağmen her genç gibi bir hayat kurmak ve aile sahibi olmak istediğini söyleyen Filistinli baba, "Oğlum işitme engeliyle ve yaşadığı zorluklarla başa çıkmaya çalıştı ancak düğünden sadece iki gün sonra eşini kaybetti; kendisini daha büyük bir sıkıntı içinde buldu." dedi.

"Ağır bir psikolojik sarsıntı yaşadı, içine kapandı"

Ahmed'in olaydan sonra kendini daha büyük bir acı ve daha derin bir trajedinin içinde bulduğunu kaydeden baba Ebu Saade, şunları aktardı:

"Oğlum olaydan sonra ağır bir psikolojik sarsıntı yaşadı; artık eskisi gibi çevresiyle iletişim kuramıyor, içine kapandı. Zamanını sessizce, hala eşinin kan izlerinin bulunduğu yatağında uzanarak geçiriyor."

Ebu Saade, genç çiftin çadırlarını çatlamış ve yıkılmış binalar arasında kendi aile çadırlarının yakınlarına kurmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, büyük ölçüde yıkılmış durumdaki Gazze Şeridi'nde sığınacak yer kalmadığını belirtti.

Uluslararası topluma ve insanlık vicdanına seslenen Filistinli baba, "Gazze halkına merhamet nazarıyla bakılması, Filistinlilerin ölüm ve göçten uzak, onurlu ve güvenli bir yaşam sürebilmesi için çalışılması ve İsrail'in yıktıklarını yeniden inşa edilmesi" çağrısında bulundu.

Son verilelere göre, Gazze Şeridi'nde etkili olan soğuk hava dalgalarında, İsrail saldırılarında hasar gören 50 bina çöktü; en az 18 kişi enkaz altında kalma sonucu hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının da yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.