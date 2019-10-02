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Evrim Akın Forum Trabzon'da aileleri yarıştıracak

1 saat önce

Forum Trabzon düzenlediği "Aile Festivali" kapsamında 5 Ekim Cumartesi günü ünlü oyuncu ve sunucu Evrim Akın'ı ağırlayacak.

Evrim Akın Forum Trabzon'da aileleri yarıştıracak, System.String[]

Forum Trabzon düzenlediği "Aile Festivali" kapsamında 5 Ekim Cumartesi günü ünlü oyuncu ve sunucu Evrim Akın'ı ağırlayacak.


Forum Trabzon 21 Eylül- 3 Kasım tarihleri arasında ziyaretçisi olan tüm aile bireylerinin keyifle katılacağı, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.


Aile Festival'i kapsamında yer alan birbirinden eğlenceli yarışmaların ikincisi de 5 Ekim Cumartesi günü ünlü oyuncu ve sunucu Güldür Güldür 'ün parlayan yıldızı Evrim Akın ile gerçekleştirilecek. "Çiftler Yarışıyor" yarışmasını sunacak olan Evrim Akın neşeli kişiliği ile yarışmacılar kadar ziyaretçilere de eğlenceli dakikalar yaşatacak. Birinci olan çifte sürpriz hediyelerin verileceği yarışma saat: 16.00 da başlayacak.


5 Ekim Cumartesi saat 15.30'a kadar Forum Trabzon danışma masasına başvuran ilk sekiz çift Evrim Akın ile bir dizi soru ve oyunun yer aldığı keyifli bu yarışmada yer alıp sürpriz hediye kazanma fırsatı yakalayacak. - TRABZON

Evrim Akın, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
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