Evsiz Adamın Yaşadığı Minibüs Alev Topuna Döndü...o Anlar Kamerada
1 saat önce
Evsiz adamın yaşadığı minibüs alev topuna döndü.
Evsiz adamın yaşadığı minibüs alev topuna döndü...O anlar kamerada
Evsiz adamın yaşadığı minibüs küle döndü
MUĞLA - Bodrum
'da boş bir arazide evi olmadığı için hurda bir minibüste yaşayan yaşlı adamın aracı çayır çayır yandı. Alev topuna dönen minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Türkkuyusu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi
üzerinde bulunan bir arazide evi olmadığı için hurda bir minibüste yaşayan Nuri Çakıcı barınak olarak kullandığı aracı alevlere teslim oldu. Aracın yakınlarında yanan ateş sonucunda kıvılcım sıçraması sonucunda bir anda alev aldı. İçerisinde bulunan Çakıcı kendini dışarıya zor atarken araç içerisindeki tüm eşyaları ise küle döndü. Evsiz kalan yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, yanan minibüse müdahale etti. Söndürülen minibüste soğutma çalışması yapıldı. Polis
ve itfaiye ekipleri minibüste inceleme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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