Son Dakika Haberleri: Evsiz Adamın Yaşadığı Minibüs Alev Topuna Döndü...o Anlar Kamerada

Evsiz Adamın Yaşadığı Minibüs Alev Topuna Döndü...o Anlar Kamerada

1 saat önce

Evsiz adamın yaşadığı minibüs alev topuna döndü.

Evsiz adamın yaşadığı minibüs alev topuna döndü...O anlar kamerada
Evsiz adamın yaşadığı minibüs küle döndü

MUĞLA - Bodrum'da boş bir arazide evi olmadığı için hurda bir minibüste yaşayan yaşlı adamın aracı çayır çayır yandı. Alev topuna dönen minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Türkkuyusu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir arazide evi olmadığı için hurda bir minibüste yaşayan Nuri Çakıcı barınak olarak kullandığı aracı alevlere teslim oldu. Aracın yakınlarında yanan ateş sonucunda kıvılcım sıçraması sonucunda bir anda alev aldı. İçerisinde bulunan Çakıcı kendini dışarıya zor atarken araç içerisindeki tüm eşyaları ise küle döndü. Evsiz kalan yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan minibüse müdahale etti. Söndürülen minibüste soğutma çalışması yapıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri minibüste inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Bodrum, İtfaiye, 3. Sayfa
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