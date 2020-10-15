Existeins ilk teklisi "Evreni" ile müzik yolculuğuna başladı
15.10.2020 23:00
Türkiye'nin yeni progressive trip-hop grubu Existeins 15 Ekim'de ilk teklisi "Evreni" ile müzik yolculuğuna başladı.
2018 yılında Gökçer Güngören (composer) ve Aybüke Solak (composer) tarafından kurulan grup 2019' da Alper Erdoğuk (vokal) 'un katılması ile şu anki halini aldı. Electronik, new wave, progressive rock ve trip-hop esintilerinden oluşan albümleri Mother Part I, yıl sonuna kadar müzikseverlerle buluşacak. Türkçe ve İngilizce sözlü şarkıların yer aldığı Mother albümü, genel olarak toplumsal konuları ele alıyor. En çok King Crimson, Enigma, Massive Attack ve Depeche Mode'den etkilenen grup,& ; soundlarını oluştururken Türk ezgilerinden de yararlanıyor.& ;
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