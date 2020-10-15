Existeins ilk teklisi "Evreni" ile müzik yolculuğuna başladı - Son Dakika

Existeins ilk teklisi "Evreni" ile müzik yolculuğuna başladı

15.10.2020 23:00
Existeins ilk teklisi

Türkiye'nin yeni progressive trip-hop grubu Existeins 15 Ekim'de ilk teklisi "Evreni" ile müzik yolculuğuna başladı.

2018 yılında Gökçer Güngören (composer) ve Aybüke Solak (composer) tarafından kurulan grup 2019' da Alper Erdoğuk (vokal) 'un katılması ile şu anki halini aldı. Electronik, new wave, progressive rock ve trip-hop esintilerinden oluşan albümleri Mother Part I, yıl sonuna kadar müzikseverlerle buluşacak. Türkçe ve İngilizce sözlü şarkıların yer aldığı Mother albümü, genel olarak toplumsal konuları ele alıyor. En çok King Crimson, Enigma, Massive Attack ve Depeche Mode'den etkilenen grup,& ; soundlarını oluştururken Türk ezgilerinden de yararlanıyor.& ;

Existeins ilk teklisi Evreni ile müzik yolculuğuna başladı

Güngören, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Existeins ilk teklisi 'Evreni' ile müzik yolculuğuna başladı - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı Şizofreni hastası, maske uyarısı yapan market müdürünü 3 yerinden bıçakladı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası         
22:58
Genç avukata bıçaklı saldırı! Gözünden ve boynundan yaralandı Genç avukata bıçaklı saldırı! Gözünden ve boynundan yaralandı         
22:14
Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum         
21:26
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Kan grubu Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az         
17:53
Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı         
15:58
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı         
15:27
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 23:09:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Existeins ilk teklisi "Evreni" ile müzik yolculuğuna başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei