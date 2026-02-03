Eylülden Milli Takım Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eylülden Milli Takım Başarısı

Eylülden Milli Takım Başarısı
03.02.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylülü, Para Yüzme Seçmeleri'nde 4 branşta milli takım barajını geçerek Türkiye üçüncüsü oldu.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Eylül Ülkü Yiğit, Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde 4 branşta milli takım barajını geçerken, 200 metre serbestte kendi klasmanında Türkiye üçüncüsü oldu. Eylül Ülkü, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde önemli başarılara imza attı. 21 yaşındaki başarılı sporcu; 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre sırt branşlarında yarışarak toplam dört branşta milli takıma seçilme barajını geçme başarısı gösterdi. Seçmeler kapsamında 200 metre serbest yarışında genel sıralamada Türkiye dördüncüsü, kendi klasmanında ise Türkiye üçüncüsü olan Yiğit, 50 metre sırt branşında da dördüncülüğü elde etti.

Elde ettiği derecelerle milli takım hedefi doğrultusunda önemli bir performans ortaya koyan Eylül Ülkü Yiğit, para yüzme branşında istikrarlı yükselişini sürdürdü. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Eylül Ülkü Yiğit'in başarısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eylül Ülkü Yiğit'in gösterdiği bu büyük başarı, sadece bir spor başarısı değil; inancın, emeğin ve vazgeçmemenin somut bir göstergesidir. Tüm zorluklara rağmen yılmadan çalışan, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen sporcumuzla gurur duyuyoruz. Eylül'ün azmi ve mücadelesi, özellikle gençlerimize ve tüm sporcularımıza umut vermektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanında olmaya, onların hayallerine ortak olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Milli Takım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eylülden Milli Takım Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:16:19. #7.11#
SON DAKİKA: Eylülden Milli Takım Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.