Son Dakika Haberleri: Eyüp Arın: "1 Puan Mağlubiyetten İyidir"

Eyüp Arın: "1 Puan Mağlubiyetten İyidir"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında evinde Giresunspor ile berabere kalan Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, "İkinci yarıyla birlikte sanki yazla kış arasında bir değişiklik oldu.

Eyüp Arın:
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında evinde Giresunspor ile berabere kalan Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, "İkinci yarıyla birlikte sanki yazla kış arasında bir değişiklik oldu. İkinci yarı tamamen bizim kontrolümüz altında geçti" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Öyle bir başladık ki oyuna bizim takım ilk yarım saatlik bölümde geçen haftaki kazanımdan sonra bu hafta ligi bitirmiş gibi başladık. İlk yarım saatte hiçbir özelliğimiz yoktu. Giresun istediği şekilde oyunu oynayan, yönlendiren ve pozisyonlara giren bir ekipti. İkinci yarıyla birlikte sanki yazla kış arasında bir değişiklik oldu. İkinci yarı tamamen bizim kontrol etmemizle geçti. Net pozisyonlar bulduk. Skoru dengeledik ama öne geçmeyi başaramadık. En azından kazanamadıysak kaybetmedik. 1 puan mağlubiyetten iyidir. Oyuncularımın ikinci devredeki oyunlarından dolayı kutladı. Bizim takım gerçek kimliği ile oynadığı zaman biz oluyoruz. Maçın başındaki gibi oynadıkları zaman her takım bizden üstün gözüküyor" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

Spor
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