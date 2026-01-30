Eyüpspor, Alanyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Eyüpspor, ara transfer döneminde birçok oyuncusu ile yolların ayrılması nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Ligin 19. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak sürprize imza atan eflatun-sarılı ekip, Alanyaspor karşısında da sahadan iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, haftaya 15 puan ve averajla 16. sırada girdi.

Corendon Alanyaspor ise 22 puanla 10. basamakta yer aldı.

Eyüpspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.