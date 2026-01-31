Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 Yenerek Galip Geldi

31.01.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'de önemli bir galibiyet aldı.

(ANKARA)-Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Eyüpspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafatasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Oğuzhan Aksu'nun yönettiği karşılaşmayı Eyüpspor demlasmanda 3-1 kazandı.

Konuk takım Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Charles Andre Raux Yao ve 90 artı 4. dakikada Prince Ampem attı. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 3. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Kaynak: ANKA

Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:32
Macaristan’dan Türkiye’ye getirilen organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
Macaristan'dan Türkiye'ye getirilen organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:42:12. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.