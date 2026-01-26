Eyüpspor, Beşiktaş'tan 1 Puana Razı

İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir takımdan aldığımız 1 puan iyi bir puan. Düşme mücadelesinde geçen hafta da son saniyelerde 2 puan vermiştik. Maçın gidip geldiği anlar oldu" dedi.

İkas Eyüpspor, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında konuk ettiği Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin açıklamalarda bulundu. Atila Gerin, "Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir takımdan aldığımız 1 puan iyi bir puan. Düşme mücadelesinde geçen hafta da son saniyelerde 2 puan vermiştik. Maçın gidip geldiği anlar oldu. 1 puan iyi diyebilirim. Beşiktaş geçişleri iyi yapan takım. Buna çalıştık. Beşiktaş karşısında blok durması için çalıştık. Bunun yanında genç bir takımla oynuyoruz. Bir an önce lige adapte olması lazım takımın. Bu puanlar onlara özgüven sağlıyor. Hepsine teşekkür ederim. Bu mücadeleyle küme düşme mücadelesinde düşmemeye çalışacağız. Taraftar bu çocuklara destek verdi. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz. 1'er puan daha sonra da 3'er puanla başaracağız" ifadelerini kullandı.