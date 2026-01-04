Eyüpspor'da Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
Eyüpspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Eyüpspor\'da Teknik Direktör Değişikliği
04.01.2026 17:49
Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile yolları ayırdığını duyurdu. Karşılıklı anlaşma sağlandı.

ikas Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ikas Eyüpspor, Süper Lig'in ilk yarısını 13 puanla 17'inci sırada tamamladı.

Kaynak: DHA

16:47
