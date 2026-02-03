Eyüpspor Diabel Ndoye'yi Transfer Etti - Son Dakika
Eyüpspor Diabel Ndoye'yi Transfer Etti

03.02.2026 21:16
Eyüpspor, Senegal'den Diabel Ndoye ile sözleşme imzaladı. Başarılı bir sezon beklentisi duyuluyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcu Diabel Ndoye'yi kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Academie Foot Salam forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Diabel Ndoye'ye Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

