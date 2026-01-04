Eyüpspor, Orhan Ak ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Eyüpspor, Orhan Ak ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, Orhan Ak ile yollarını ayırdı
04.01.2026 17:31
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eyüpspor'da bu sezon 2. kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan eflatun-sarılılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçı sonrası Şahin ile yollarını ayırma kararı almıştı. Göreve gelen Orhan Ak, ilk kez 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa'ya karşı takımının başında maça çıktı. Ak yönetiminde Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İlk yarıyı 13 puanla 17. sırada tamamladı

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor Eyüpspor, Orhan Ak ile yollarını ayırdı

20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: ABD Başkanı’na, Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik.
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: ABD Başkanı'na, Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik.
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
