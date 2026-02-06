Eyüpspor, Robin Yalçın ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki futbolcusu Robin Yalçın'la yollarını ayırdı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,5 sezondur Eyüpspor forması giyen futbocuya teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.
2023-2024 sezonu başında Eyüpspor'a transfer olan Robin Yalçın, takımıyla Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
