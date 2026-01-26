Eyüpspor ve Beşiktaş 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika
Eyüpspor ve Beşiktaş 2-2 Beraber Kaldı

26.01.2026 22:20
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Emre Akbaba'nın ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Metehan Altunbaş'ın şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

53. dakikada sol taraftan hızla ilerleyen Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direkte patladı.

57. dakikada Umut Bozok'un ceza yayı gerisi solundan sert vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden filelere gitti. 1-1

63. dakikada Eyüpspor'da Pintor, rakip ceza sahası içinde Taylan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba, sağ alt köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

69. dakikada sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında kale alanı önündeki Cengiz'in sol çaprazdan vuruşta yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

83. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Cengiz'in vuruşunda savunmaya çarpan top havalandı. Mustafa'nın kafa vuruşunda savunmadan dönen topu Salih tamamlamak istedi. Kale alanı içinde bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

88. dakikada ceza yayının sağından kullanılan serbest vuruşta Cengiz'in vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürün

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Jerome Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş (Angel Quinones dk. 86), Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski (Emre Akbaba dk. 46), Taşkın İlter (Robin Yalçın dk. 86), Metehan Altunbaş (Denis Radu dk. 82), Lenny Pintor (Prince Ampem dk. 73), Umut Bozok

Yedekler: Morcos Felipe, Gilbert Mendy, Charles Raux Yao, Ömer Ahmet Ceyhan, Christ Sadia

Teknik Direktör: Atila Gerin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut (Gökhan Sazdağı dk. 79), Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica (Mustafa Hekimoğlu dk. 62), Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 61), Jota (Salih Uçan dk. 61), El Bilal Toure

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Umut Bozok (dk. 57), Emre Akbaba (dk. 65) (Eyüpspor), Orkun Kökçü (dk. 6), Cengiz Ünder (dk. 76) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Talha Ülvan, Gilbert Mendy (Eyüpspor), El Bilal Toure (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Eyüpspor, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

