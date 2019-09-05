Eyüpsultan'da 4 katlı binanın zemini ve duvarlarında çatlaklar oluştu

EYÜPSULTAN'da 46 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın zemini ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina boşaltıldı, incelemeler yapıldı. Yapılan ilk incelemede binanın tahliyesini gerektirecek bir risk olmadığı belirtiilerek, bina sakinlerinin dairelerinde oturmalarına izin verildi.Göktürk Mahallesi 1. Şimşek Sokak'ta 46 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın zemininde ve duvar diplerinde çatlaklar oluştu. Önceki gece saatlerinde bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye zabıta polis ve belediye ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar panikle aşağıya indi. Binada yapılan ilk incelemeye göre binanın tahliyesini gerektirecek bir risk olmadığı belirtildi. inceleme sonrası hazırlanan tutanakta, " Binanın bugün itibarİyle can ve mal emniyetini tehdit edici bir hasara sahip olmadığı kanaatine varılmıştır "denildi.

KONTROL OKUMALARI, METRO İNŞAATINA BAŞLAMADAN ÖNCE TESPİT AMAÇLI ÇALIŞMALARLA KIYASLANACAK

Tutanakta ayrıca, "Tüm hususların yanında olayın hemen ardından binadaki olası deformasyonları tespit amacıyla yüklenici firma tarafından kontrol okumaları yapılmaktadır. Bu okumadan alınacak sonuçlar, söz konusu bölgede yüklenici firma tarafından metro inşaatına başlamadan önce tespit amacıyla yapılan çalışmalar ile kıyaslanacaktır. Ayrıca üniversiteden uzman hocalardan oluşacak bir heyetin raporu ve ölçümleri neticesinde incelemelerimiz tamamlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

"GECE BİNA BİNA BOŞALTILDI"

O anda evde bulunmayan bina sakini Oğuzhan Demiray "Binada çatlaklar oluştu, ev sahibimiz bilgi vermek amacıyla bizi aradı. Gece bina boşaltıldı sonra incelemeler yapıldı bir sıkıntı olmadığı söylendi. Tutanakları gösterdiler bize, şimdi herkes evine girdi. Apartman sakinlerinden biri fark etti. Şu an bir sıkıntı olmadığını söylediler, rapor hazırlanacakmış, hazırlandıktan sonra göreceğiz. Bir sıkıntı çıkarsa mühürlenir zaten. dedi.



"OTURMALARDAN DOLAYI ÇATLAKLAR OLUŞTU"

Binanın müteahhiti İsmail Canoğlu "Gün içerisinde bina sakinlerinden biri beni aradı. Ben de site yönetimine yönlendirdim. Beni aradılar, ben de 'Önemli bir şey değilse üzerine gitmeyelim' dedim. Bu yeni binadır, yeni binalarda oturmalar olur. Oturmalardan dolayı o çatlaklar oluşmuştur. İtfaiye geldi, hocalar gelip binayı incelediler. Bir sıkıntı olmadığını beton kalitesinin çok iyi olduğunu söylediler. Daire sahiplerinin hepsini içeri aldılar. Çatlakları gördünüz, bahçe duvarlarında var. Bahçe duvarlarında zaten binadan ayrıdır. Otoparkın içinde kılcal bir çatlak olduğu söylendi bana, olağan şeyler. Bir de dolgulardan dolayı çökme oluştu. Bina değil, toprak çöküyor." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesinden gelen uzmanlar ve Metroİstanbul'dan gelen ekipler bugün öğle saatlerinde binada incelemelerde bulundu. Zeminde ölçümler yapan ekipler, binadan örnekler aldı. Alınan örneklerle hazırlanacak rapora göre bina ile ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü

(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Bina sakinlerinin aşağıda toplanması

-Polis ekipleri

-İtfaiye ekipleri

(AKTÜEL)

-Binadan görüntü

-Zemindeki çatlaklar

-Duvar diplerinde oluşan açılma

-Otoparkta çatlaklar

-Bahçe duvarındada oluşan çatlaklar

-Bina sakini röp

-Müteahhit röp

-Muhabir anonsu

-Genel ve Detaylar







- İstanbul