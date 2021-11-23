EYÜPSULTAN'DA OTOMOBİL TRAFİK IŞIKLARINA ÇARPTI; 1 YARALI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıktı, daha sonra trafik ışıklarına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan kadın hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Eyüpsultan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdullah Saygın idaresindeki 34 ZR 6731 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra, önce bariyere daha sonra da trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kendi etrafında döndü. Kazada, otomobilde arka koltukta bulunan yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı.