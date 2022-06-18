Eyüpsultan'da sokağa dalan İETT otobüsü 17 aracı biçti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da sokağa dalan İETT otobüsü 17 aracı biçti

18.06.2022 02:44
Eyüpsultan'da sokağa dalan İETT otobüsü 17 aracı biçti

Eyüpsultan'da kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı.

Eyüpsultan'da kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken 17 araçta büyük hasar meydana geldi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Canan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HK 3374 plakalı

EM2 Eminönü - Kulaksız seferini yapan İETT otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada kontrolden çıkarak sokak üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Hızını alamayan otobüs, sokak boyunca park halinde bulunan içinde kamyon, ambulans ve otomobillerin bulunduğu toplam 17 araca çarptı.Sokağı birbirine katan İETT şoförü son olarak çelik kasa yüklü 34 BH 288 plakalı kamyona çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken hasar tespit çalışması yaptı.

Şoför kaza sonrası kayıplara karıştı

Kimliği belirlenemeyen İETT şoförü 17 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Otobüsün çarptığı 17 araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası araç sahipleri araçlarının başlarına koşarken gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı.

Evde otururken gürültü üzerine balkona çıkan mahalle sakini Hidayet Tayfur,

"Canan sokağın baş tarafında oturuyordum. Bir gürültü duydum. Balkona çıktım. Bir baktım otobüs son sürat geliyor, bağırdım. Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Zaten vura vura geldi, en son nokta buraya geldi. Bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahısı görmedik. Kimseye çarpmadı. Benim bağırmamla, yolda yayalar vardı. Onlar kaçtı yoksa, birkaç tane ölü falan olurdu. Burada otobüs hattı yok. Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a giriş yapıyor böyle bir hat yok" dedi.

Aracında hasar oluşan Gökhan Demirci,

"Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor. Benim aracım da bu. Aracımın ön tarafında ve arka tarafında maddi hasar var" diye konuştu

Aracında hasar oluşan başka mahalle sakini Mustafa Demirtürk ise,

"Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut zaten" dedi.

Polis ekipleri, Park halindeki araçlara çarparak dehşete sebep olan otobüsün kim tarafından kullanıldığının belirlenmesi ve kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da sokağa dalan İETT otobüsü 17 aracı biçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da sokağa dalan İETT otobüsü 17 aracı biçti - Son Dakika
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