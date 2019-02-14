Eyüpsultan'da Toprak Kayması

Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.

Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.



Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.



Toprak kaymasının yaşandığı cepheye bakan binadaki 4 dairede hasar oluştu.



Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hasar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edildi.



Söz konusu daireler mühürlenirken, polis ve zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İnternet Üzerinden Yapılacak Tanzim Satışta, Fiyatlar Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi

HDP'li Milletvekili, Polis Memurunun Kolunu Isırdı

Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı