Eyüpsultan'da ücretsiz binicilik kursları başlayacak - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz'da at terbiyesi ve at eğitimi verilen Manej Alanı inşa etti. Gençlere ve çocuklara biniciliği sevdirmek amacıyla yapılan Manej Alanı'nda bağımlı gençlere, engelli bireylere ve Eyüpsultan Belediyesi Spor Okulları'na devam eden öğrencilere yönelik ücretsiz olarak temel binicilik eğitimi verilecek.

"BİNİCİLİĞİ BÖLGEDE YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

600 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Manej Alanı'nında incelemelerde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Biniciliği bölgede yaygın hale getirmek istiyoruz. Yeni bir manej yaptık. Çocuklarımızı burada atlarla buluşturacağız. Çok güzel bir etkinlik olacak" dedi.