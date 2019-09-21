Eyyübiye'de hasta yakınları misafirhanesi açıldı

Eyyübiye Belediyesi, hasta yakınlarının rahat koşullarda zaman geçirmelerine olanak sağlayacak kadın ve erkek hasta yakınları misafirhanesini hizmete açtı.



Eyyübiye Belediyesi, hasta yakınlarının rahat koşullarda zaman geçirmelerine olanak sağlayacak kadın ve erkek hasta yakınları misafirhanesini, Eyyübiye 800 Yataklı Devlet Hastanesi bitişiğindeki Hacı Hamdi Kaysı Camisinde hizmete açtı. Düzenlenen açılış törenine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, belediye başkan yardımcıları, 800 Yataklı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ahmet Köseoğlu, belediye meclis üyeleri, Hacı Ali Kaysı ve Kaysı ailesi fertleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe dışından ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşların konaklayacakları adres olacak olan misafirhanede, hasta yakınları için her türlü konfor düşünüldü. Kadın ve erkek şeklinde 2 ayrı bölümden oluşan misafirhanede mutfak, yemek salonu ve lavabolar bulunuyor. Açılışta konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mevcut yapının da belediye hizmet binası olarak vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.



Eyyübiye halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kuş," Değerli hemşerilerim 1 Nisan'dan sonraki en büyük vaadimiz Kamu Kampüsüydü. Eyyübiye'ye bir Kamu Kampüsü kazandırmak zorundaydık. Çünkü bunu vaat etmiştik. Malumunuz üzere Eyyübiye'nin Ek binaları Haliliye mücavir alanı içerisindedir. O yüzden Eyyübiye'li kardeşlerimiz mecburen hizmet alabilmek adına Haliliye ilçesine gidiyorlardı. Biz bunu hızlı bir şekilde nasıl dönüştürüp nasıl adım atarız diye istişarelerde bulunduk. Biliyorsunuz bu bir bahane değil ama mali bir krizimiz var. İnşallah bunu hızlı bir şekilde aşacağız. Daha önceki yönetim 800 Yataklı Hastanemizin yanına Hasta Yakınları Misafirhanesi diye bir bina yaptılar. Yaklaşık bir buçuk yıldır binamız bitmiş durumda. Biz de 1 Nisan'dan sonra gerek başkan yardımcılarımızla gerek birim müdürlerimiz ile gerekse halkımız ile istişare ettik ve evet dedik burası hasta yakınlarına uygun bir konsepte değil. Neden değildir, fakir ailelerimiz var. Şimdi biz Hasta yakınları denen yeri hizmete açmış olsak fakirlerimiz gelip orda konaklayamayacak. Çünkü kanun ve mevzuat gereği belirli bir ücret ödemesi gerekiyor. Yani zenginler misafirhanesi olacaktı. Biz fakirlerimize hizmetkar olacağız dedik, Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmetkar olacağız dedik nasıl bir adım atalım dedik aklımıza hayır sever Kaysı ailesi geldi. Hemen kendilerine ulaştık. Sağ olsunlar onlar da bu talebimizi hemen yerine getirelim dediler. Buradan bir kez daha Kaysı ailesine şükranlarımızı iletiyoruz. Mevcut binayı da hizmet binasına dönüştüreceğiz. İhale sürecine girdik. İçinde tefrişatımız var. İçindeki tefrişat israf olmayacak. Geldiğimizde ne dedik, Beytülmal'ın bekçisiyiz dedik. İnşallah ilelebet de böyle kalacağız. Eyyübiye halkı fakir bir halk. Gerekirse tefrişatımızı fakir Eyyübiye halkımıza dağıtırız. Şerefle dağıtırız. Çünkü vatandaşlarımız her şeyin en güzelini hakkediyor. İkinci bir projemiz ise şudur. Osmanlı Mesire Alanı üzerinde bir binamız var. Önce Gençlik Merkezi adı altında temeli atıldı sonra hizmet binasına dönüştürüldü. Ama halktan kopuk ve ulaşım noktasında sıkıntılı olduğu için orada hizmet binası olamayacağına yine yaptığımız istişareler neticesinde karar verdik. Meclis üyelerimizle, kanaat önderlerimizle, STK'larımızla istişare halindeyiz. Eğer kısa sürede bir ödenek oluşturabilirsek o alanı da otele dönüştüreceğiz. Otele dönüştürdüğümüzde de tüm tefrişatı oraya taşırız. Kısa vadede böyle bir ödenek bulamasak da bizler fakirlerimizin emrindeyiz, hizmetkarıyız. Bütün tefrişatımızı Eyyübiye'deki fakir ve yetimlerimize dağıtırız" ifadelerini kulandı.



Açılışta konuşan AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, 800 Yataklı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ahmet Köseoğlu ve Hayırsever Hacı Ali Kaysı da, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür ederek, misafirhanenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. - ŞANLIURFA