Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı

Haber Global ekranlarından yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konukları Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar oldu. Dizi hakkında birçok şeyden bahseden Mola ve Abdullah, 25. bölümdeki tokat sahnesi hakkında konuştu.

"BENİM ELİM KIZIN KÜÇÜCÜK YÜZÜNE OTURDU"

Dizide birbirinden hoşlanmayan iki kişiyi oynayan İnci ve Safiye tartışmış ve sonunda ipler iyice gerilmişti. Kendine hakim olamayan Safiye, herkesin içinde İnci'ye tokat atmıştı. Candaş Tolga Işık'ın "O nasıl bir sahneydi ya" demesi üzerine konuşan Ezgi Mola, "Tokat atma sahnesinde ben kontrollüyümdür. Ben Farah'a 'tokat atacağım sen de onu al' dedim. Çok sert yapmamak istedim. Ama ayarlayamadığım bir şey vardı o da bu kızın suratı küçücük benim elimde kürek gibiymiş. Bu kızın küçücük yüzüne benim el bir oturdu" dedi.

"TOKATLA GÖZÜM KARARDI"

Sahne hakkında samimi itiraflarda bulunan Farah Zeynep Abdullah ise "O gün aşırı gerilmiştim. Tokatla gözüm karardı. Benim o an elim ayağım titredi. O sinirle elimdekileri atmışım. O sahnede yere kapaklanma hissinde yalnız kalma hissi geldi. Böyle sahnelerde oluyor" ifadelerini kullandı.