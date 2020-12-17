Ezine'de izinsiz kazı operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu kişilerin kazıda kullandığı tespit edilen 3 dedektör ve 2 kazma ele geçirildi.

Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri