Ezine OSB yönetimi Manisa'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ezine OSB yönetimi Manisa'da - Son Dakika

Ezine OSB yönetimi Manisa'da

7 saat önce

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyeleri, kurulduğunda Türkiye'nin en büyük OSB'si olma özelliğine sahip Manisa Organize Sanayi Bölgesine ziyarette bulundu.

Ezine OSB yönetimi Manisa'da, System.String[]

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyeleri, kurulduğunda Türkiye'nin en büyük OSB'si olma özelliğine sahip Manisa Organize Sanayi Bölgesine ziyarette bulundu.


Ziyaret heyetinde Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Aslan Uzan, Başkanvekili Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Müdürü Alper Altınok bulundu. Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran'dan OSB tarihçesi, yönetimi, arıtma tesisi gibi konuların ardından OSB kuruluşlarında dikkat edilecek hususlar olan enerji üretimi gibi teknik donatılar hakkında bilgil alan Ezine Gıda İhtisas Yönetim Kurulu, Türkiye 'de kurulan ikinci OSB olma özelliğine sahip örnek OSB'lerden Manisa OSB bünyesinde bulunan otel, sosyal tesisler, lojistik merkezi, hidroelektrik santrali, teknik lise, spor kompleksini inceleme fırsatı buldu. Heyet, oldukça faydalı geçen ziyaretin sıcak ve samimi atmosferde gerçekleşmesinde büyük emekleri olan başta Manisa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Funda Karaboran ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarına teşekkür etti.


Ezine Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürü Alper Altınok, bilgilendirme ve teknik detayları inceleme ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Ziyaret ettiğimiz her OSB'den Ezine için faydalı olacak bilgiler alıp tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Ezine'mizde kurulan OSB'ye de alanlarında ihtisaslaşmış çeşitli OSB'lerden örnek teşkil edecek çalışmaları kendimize uyarlamaya çalışıyoruz. OSB ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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