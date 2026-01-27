Ezo Gelin Bebek Atölyesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ezo Gelin Bebek Atölyesi Açıldı

27.01.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 12 kadın, Ezo Gelin bebekleri üreterek kültürel mirası yaşatıyor ve ekonomik katkı sağlıyor.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde belediye ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı atölyedeki 12 kadın kursiyer, kentin simgelerinden olan, güzelliği, vatan özlemi ve aşkıyla filmlere konu edilen 'Ezo Gelin' adlı oyuncak bebekleri üretiyor. Kursun usta öğreticisi Birgül Ballıoğlu, kadınların hem bir kültürü yaşattıklarını hem de ev ekonomilerine destek sağladıklarını ifade etti.

Oğuzeli Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede kadın istihdamının sağlanması için atölye açıldı. Atölyedeki 12 kadın kursiyer, Ezo Gelin bebekleri üretiyor. Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri kapsayan Barak Ovası'ndaki köylerde hayatlarını sürdüren Anadolu Türkmen boylarından gelen kadınlara ait kıyafetler, kursta Ezo Gelin adı verilen bebeklerde hayat buluyor. Üretilen bebekler, belediye aracılığıyla satışa sunuluyor. 12 kadın, hem bölgenin kültürünü yaşatıp hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kursun usta öğreticisi Birgül Ballıoğlu, çalışmaya ilişkin, "10 yıldır Oğuzeli Halk Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. 5 yıldır da Ezo Gelin bebek yapım kursu veriyorum. Oğuzeli Belediyemiz ile Halk Eğitim Müdürlüğü arasında ortak bir proje. Tescilli bir ürün. Ezo Gelin, 1900'lü yıllarda Oğuzeli'nin Uruş köyünde doğmuştur. Güzelliğiyle ve cesaretiyle nam salmıştır. Berdel usulü Şitto Hanifi ile evlenmiş fakat evliliğini yürütememiş ve birkaç yıl sonra Suriye'ye gelin olarak gitmiştir. Sonra vatan hasreti ile Suriye'de bir hastalığa yakalanıp orada vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine valilik izni ile mezarı yeniden buraya getirilmiştir. Şu anda mezarı Uruş köyünde ve orada da yine bizim yaptığımız bir müzemiz bulunuyor" diye konuştu.

'KÜLTÜR MİRASI'

Ballıoğlu, üretilen Ezo Gelin oyuncakları ile kadınların aile ekonomilerine katkı sunduklarını söyleyerek, "Burada kadınlarla birlikte Oğuzeli Belediyesi'nin de destekleriyle kültürümüzü yürütmeye çalışıyoruz. Ezo Gelin bebek, aslında yalnızca bir bebek değil, Anadolu'nun fedakarlığını zarafetini ve güçlü kadını simgeleyen bir kültür mirasıdır. Bu kursumuzda biz de kültürümüzü ilmek ilmek dokuyup, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Hanımlarımıza aynı zamanda bir iş istihdamı sağlamış oluyoruz. Kadınlarımızın eline ek gelir oluyor, ev ekonomisine katkı sunuyorlar. Belediyemizin patentli ve tescilli ürünüdür. Biz bunları burada atölyede yapıp belediyemize sunuyoruz. Onların satışı gerçekleştirilip kadınlarımıza ek gelir sağlıyoruz. Küçük bir yerde yaşadığımız için kadınlarımızın iş imkanları kısıtlı. Burada hem iş öğreniyorlar. İsterlerse bunu sonrasında ilerletip kendi iş yerlerini de açabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'İLMEK İLMEK DOKUYORUZ'

Ezo Gelin bebeğin tamamen el emeğiyle üretildiğini dile getiren Birgül Ballıoğlu, "Kursumuzda 12 kadın yer alıyor ve kurs süremiz 1 yıl sürüyor. Bir kadın günde sadece bir bebek üretebiliyor. Bebekler bize çıplak halde geliyor. Başörtüsünden tutun yemenisine kadar hepsi tamamen el emeği. Biraz zahmetli. İlmek ilmek dokuyoruz" dedi. Ezo Gelin bebeklerin tanıtım ve satış işlemlerinin Oğuzeli Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Ballıoğlu, "Biz burada üretip belediyeye teslim ediyoruz. Belediyemiz bunları gerek hediye olarak gerekse satışını kendisi gerçekleştiriyor. Yine belediye tesislerimizde ve internet sitesi üzerinden de satışlarımız yapılmaktadır. Kadınlarımıza iş istihdamı sağlayan Oğuzeli Belediye Başkanımız Bekir Öztekin'e de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Ezo gelin, Ekonomi, Kültür, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezo Gelin Bebek Atölyesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:43:02. #7.11#
SON DAKİKA: Ezo Gelin Bebek Atölyesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.