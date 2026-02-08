F.Bahçe - Gençlerbirliği: 96. Randevu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

F.Bahçe - Gençlerbirliği: 96. Randevu

08.02.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 96. kez karşılaşacak. F.Bahçe, ilk 95 maçta 48 galibiyet aldı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet elde ederken, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği 16 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe, rakibine 172 gol atarken kalesinde ise 101 gol gördü.

Fenerbahçe son 40 maçta sadece 4 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 40 lig maçından sadece 4'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 28'ini kazandı, 8'inde berabere kaldı.

Fenerbahçe sahasında üstün

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı ev sahibi olarak 47 kez sahaya çıktı.

Bu maçların 31'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Başkent temsilcisi 4 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı.

1959-1960 sezonunda başlayan lig rekabetinde Gençlerbirliği, deplasmandaki ilk galibiyetini 16 Mayıs 1993'de 4-3'lük skorla elde etti.

İki takım, Kadıköy'de en son 2020-2021 sezonunda karşı karşıya gelmiş, bu maçı da başkent temsilcisi 2-1'lik galibiyetle tamamlamıştı.

Bugüne kadar oynanan 47 lig maçında Fenerbahçe 111 gol atarken, Gençlerbirliği ise 47 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, 2019-2020 sezonunda ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Futbol, Bahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F.Bahçe - Gençlerbirliği: 96. Randevu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:28
İstanbul’un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 11:34:34. #7.11#
SON DAKİKA: F.Bahçe - Gençlerbirliği: 96. Randevu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.