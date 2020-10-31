F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın

Bottas'ın 0.097 saniye arkasındaki takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinciliği, liderin 0.567 saniye gerisindeki Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

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