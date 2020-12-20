'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro - Son Dakika

'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro

20.12.2020 09:41

'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro Samsun'da "fabrika gibi okul" olarak anılan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi korona virüs döneminde ürettikleri hijyen ürünleri ile bu yıl 5 milyon TL ciro elde etmeyi başardı.

'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro

SAMSUN - Samsun'da "fabrika gibi okul" olarak anılan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi korona virüs döneminde ürettikleri hijyen ürünleri ile bu yıl 5 milyon TL ciro elde etmeyi başardı.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, virüs nedeniyle eğitime ara verse de korona virüsle mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan ve birçok hijyen ürününün üretimini sürdürüyor. 2019 yılında yaptıkları üretim ile 3 milyon 377 bin TL ciro elde eden okul, 2020 yılında bu ciroyu 1 milyon 623 bin TL arttırarak 5 milyon TL'ye çıkardı. Korona virüs sürecinde fabrika gibi çalışan okulun günlük 50 ton üretim kapasitesi var. Ayrıca maske, tulum, hijyen standı, ateş ölçer, siperlikli maske gibi materyaller üreterek satışını gerçekleştiriyor. 'Atakimya' adı ile üretim yapan okulun 14 marka başvurusu onaylandı, tescil sürecinden sonra bu markalar ile üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi öncelikli hedeflerinin güzel insan modeli yetiştirmek olduğu söyledi. Çelebi, okulun çalışmaları ile ilgili, "Öncelikli hedefimiz sektöre taşıyabileceğimiz güzel insan modeli yetiştirmek. Öğrencilerimiz alanları ile ilgili yeteneklerini öğretmenleriyle birlikte ortaya koyarak pandemi döneminde çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu bağlamda bakanlığımız bize güvenmekte ve onurlandırmaktadır. Bu güven ve onur, motivasyonumuzu arttırmaktadır. İl ve ilçe yöneticilerimiz özellikle İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen Bey'in büyük destekleri ile hızlı bir şekilde Karadeniz Bölgesi'ne dezenfektan üretimi konusunda destek vermekteyiz. Gece-gündüz mesai kavramı gözetmeksizin öğrencilerimizin de veli izinleri alınarak çalışmalarımız devam etmektedir. İşin maddi boyutuna geldiğimiz zaman tabii ki üretim kapasitesinin sonucunda bir ciro ortaya çıkmaktadır. Günlük 50 ton kapasiteyle çalışmaktayız. Bu bağlamda 600 ton yüzey dezenfektanı, 100 tona yakın el dezenfektanı üretiminin sonucunda geçen yıl 3 buçuk milyon olan ciromuz bu yıl 5 milyon TL'ye çıkmıştır" dedi.

"14 marka başvurumuzu yaptık"

Okul olarak 14 marka başvurusu yaptıklarını belirten Okul Müdürü Melek Çelebi, "Biz kimya teknolojisi alanı olarak 'Atakimya' markası ile üretime devam etmekteyiz. Ancak tüm alanlarımızı içine alan 14 marka başvurumuzu yaptık. Bu markalarımız onaylandı. Şimdi tescil işlemleri beraberinde yürüyecektir. Alanlarımızın hepsi alanlarına uygun bir şekilde ciddi çalışmalar yapmaktadır. Her alanımız birbirinden kıymetli, öğretmenlerimiz şu aşamada inşaat teknolojisi alanı, elektrik teknolojisi alanı eğitim materyalleri adı altında video çekimlerine de devam etmektedir. İnşaat teknolojisi alanının ahşap dalı çok güzel ahşap materyaller oluşturmaktadır" diye konuştu.

Meslek liselerine verilen değer ile öğrenci talebinin her geçen gün arttığını belirten Okul Müdürü Melek Çelebi, "Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın, bakanlık teşkilatımızın mesleki eğitime verdiği önem her geçen gün kendini gösteriyor. Meslek liselerine öğrenci talebi pandemi döneminde artmıştır. Geçtiğimiz yıl 9. sınıfa kayıtlı öğrenci sayımız iki katına çıkmıştır. Bakanlığımız '1000 okul' projesi kapsamında katkı sağlaması ile ne kadar önem verdiğini ortaya çıkarmıştır" şeklinde konuştu.

'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro
'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro
'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro
'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro

Anadolu Lisesi, Fabrika, Atakum, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Fabrika gibi okul'dan 5 milyon TL ciro - Son Dakika


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