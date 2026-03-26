Fabrika yaktıran İsrail gerçeği! 20 yıl hapsi isteniyor

Orta Doğu’da savaş sürerken Avrupa’da dikkat çeken bir sabotaj iddiası ortaya atıldı. Mısırlı Yusuf Mursi’nin, Çek Cumhuriyeti’nde İsrail için İHA ürettiği öne sürülen bir fabrikayı ateşe verdiği iddia edildi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan bilgilere göre yangının kasıtlı çıkarıldığı öne sürülürken, Mursi’nin “terör” suçlamasıyla yargılanabileceği ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu konuşuluyor.

İSRAİL'E ÜRETİM YAPIYORLARDI

İddialar kısa sürede gündem olurken, söz konusu fabrikanın İsrail’e üretim yaptığı yönündeki bilgiler de tartışma yarattı.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan olayla ilgili resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğruluğu ve saldırının arka planı ise belirsizliğini koruyor.