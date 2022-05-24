Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı

24.05.2022 14:39

Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı 2 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bakım yapıldığı esnada patlayan buhar kazanı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı

2 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bakım yapıldığı esnada patlayan buhar kazanı güvenlik kamerasına yansıdı. 2 kişinin yaralandığı olay anında işçilerin korkuyla kaçışmaları da görüntülere yansıdı.

Olay, Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Fabrikası'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bakımı yapılan buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı, 2 işçi de hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin kaçıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; patlamanın etkisi ile alevlerin yükselmesi ve işçilerin bölgeden kaçışması yer aldı.

Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı
Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı

YORUMLAR
500
Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI ASİT KAZANI PATLADI, 1 İŞÇİ YARALANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:06:55. #1.12#
SON DAKİKA: Fabrikadaki buhar kazanı böyle patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement