Fabrikadan 2 kamyonet dolusu bıçak hırsızlığına 4 tutuklama - Son Dakika
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Fabrikadan 2 kamyonet dolusu bıçak hırsızlığına 4 tutuklama

18.03.2022 14:22
Fabrikadan 2 kamyonet dolusu bıçak hırsızlığına 4 tutuklama

DENİZLİ'de, fabrikadan 2 kamyonet dolusu bıçak çalıp, hurdacıya sattığı belirlenen 6 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı.

DENİZLİ'de, fabrikadan 2 kamyonet dolusu bıçak çalıp, hurdacıya sattığı belirlenen 6 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde 2 ay önce fabrikadan 2 kamyonetle çok sayıda bıçak çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada; çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayına karışanları tespit etti. Çalınan 2 kamyonet dolusu bıçağın hurdacıya satıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltındaki M.E. (54), Ş.Ç. (57), M.E. (27), Ü.T. (45), Ö.Y. (38) ve O.C.T. (21) dün adliyeye sevk edildi. Ö.Y., M.E., Ü.T. ve M.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Jandarma, Kamyonet, Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fabrikadan 2 kamyonet dolusu bıçak hırsızlığına 4 tutuklama - Son Dakika


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