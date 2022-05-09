Facebook profilime kim baktı (Nasıl öğrenilir?) - Son Dakika

Tüm dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, kullanıcılarına özgür bir ortam sunmasıyla biliniyor. Fakat kullanıcıların profillerini stalklaması (veya gözetlemesi) konusunda bazı sınırlara sahip. Peki Facebook profilime kim baktı, Facebook profilini gözetleyen görülebilir mi?

Facebook aslında kurulduğu tarihten bu yana, kullanıcıların gizliliğini en çok önemseyen platformlardan biri. Bundan dolayı profil gözetlemeyi yasakladı veya kullanıcılara çeşitli bariyerler koyma (hesabı kilitleme gibi) hakkı tanıdı. Facebook profiline bakanları gösteren uygulamalar gerçek mi?

Instagram profiline bakanlar nasıl öğrenilir?

Facebook profilime kimin baktığını bulabilir miyim?

Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarının kullanıcıları tarafından en çok merak edilenlerden biri, profillerini görüntüleyen kişileri kontrol etmektir. Ancak Facebook için profilinize kimin baktığını görmenin mümkün olmadığını söyleyelim.

Kullanıcılardan gelen yoğun isteğe rağmen Facebook bu özelliği hiçbir zaman sunmadı. Şirketin bu konuyla ilgili olarak çok net bir tavrı olduğunu söyleyebiliriz: Başka profilleri gözetleyen hesapları göstermeyeceğini söylüyor. Yardım Merkezi'nde yer alan açıklama şu şekilde:

Facebook, profilinize kimlerin baktığının izlenmesine izin vermemektedir. Bu işlevi üçüncü şahıs uygulamaları da sağlayamaz. Bu özelliği sunduğunu iddia eden bir uygulamayla karşılaşmanız halinde lütfen uygulamayı şikayet edin.

Sizi ve arkadaşlarınızla ilgili etkinlikleri veya grupları takip eden kişileri anlamanın bazı yolları bulunuyor. Ancak yine de Facebook profilinizi kimin görüntülediğini görmek imkansız gibi duruyor.

Facebook profilime kim baktı uygulamaları gerçek mi?

Facebook tarafından resmi bir özellik sunulmadığı için, kullanıcılar stalklama programlarını tercih etmekte. Ancak kullanıcı bilgilerini toplayan bu web siteler veya uygulamalar, Facebook tarafından sıkça engelleniyor.

Facebook profilinizi görüntüleyen hesapları gösteren uygulamaları kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Facebook hesabınızın gizliliğini ve güvenliğini riske atan bu tarz yazılımlar, bilgilerinizi satma potansiyeline sahip. Ayrıca Facebook kimliğiniz ve şifrenizle oturum açtığınızda, uygulama sahipleri Facebook hesabınızdaki her şeye erişebilir.

Beğenileriniz ve tercihleriniz gibi kişisel verilerinizi reklam şirketlerine satan bu uygulamalar, bilgisayar korsanları tarafından Facebook hesabınızı hacklemek, şifreyi değiştirmek ve kendi içeriklerini yayınlamak için de kullanılabilir.

Ücretli Facebook profiline bakanları gör uygulamaları işe yarıyor mu?

Google Play ve App Store gibi resmi mağazalara yüklenen profilime bakanlar uygulamaları, kesinlikle işe yaramamakta. Ayrıca Facebook giriş bilgilerinizi de kullanarak verilerinizi tehlikeye atmakta. Ücretli veya ücretsiz fark etmeksizin, profilinize bakan kişileri görmeniz mümkün değildir.

Bu tarz bilgiler sadece Facebook sunucularında depolandığı için, Facebook'un sunacağı bir özellik haricindeki diğer yollara güvenmemek gerekiyor. Paranızı kaybetmek istemiyorsanız ücretli Facebook profiline bakanları gör uygulamalarından uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

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