Son Dakika Haberleri: Facebook'ta IŞİD ve El Kaide bağlantılı sayfalar otomatik olarak oluşturuluyor
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Facebook'ta IŞİD ve El Kaide bağlantılı sayfalar otomatik olarak oluşturuluyor

5 dakika önce

Sosyal medya devi Facebook’ta gözetime rağmen IŞİD ve El Kaide bağlantılı onlarca yeni grup sayfasının otomatik olarak oluşturulduğu ortaya çıktı

Facebook'ta IŞİD ve El Kaide bağlantılı sayfalar otomatik olarak oluşturuluyor, System.String[]

Sosyal medya devi Facebook'ta gözetime rağmen IŞİD ve El Kaide bağlantılı onlarca yeni grup sayfasının otomatik olarak oluşturulduğu ortaya çıktı.


ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan ihbarlarda, Facebook'ta terör örgütlerinin iletişimlerini kolaylaştırdığı iddia edilen sayfaların olduğu belirtildi.

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Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:45 
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