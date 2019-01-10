Son Dakika Haberleri: Faciayı Irmak Kenarındaki Ağaçlar Önledi

Faciayı Irmak Kenarındaki Ağaçlar Önledi

1 saat önce

Faciayı ırmak kenarındaki ağaçlar önledi Buzlanan yolda kayan araç ırmağa uçtuMALATYA - Malatya'da aşırı buzlanan yolda kayan araç yol kenarında bulunan ırmağa uçtu.

Faciayı ırmak kenarındaki ağaçlar önledi
Buzlanan yolda kayan araç ırmağa uçtu

MALATYA - Malatya'da aşırı buzlanan yolda kayan araç yol kenarında bulunan ırmağa uçtu. Irmağın kenarındaki ağaçlara takılan araç şans eseri suya düşmedi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Malatya'nın Darende ilçesine bağlı D300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O. Y. yönetimindeki 06 KA 6038 plakalı otomobil aşırı buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarında bulunan ırmağa uçtu. Irmağın kenarındaki ağaçlara takılan araç şans eseri suya düşmezken, araç içindeki sürücü ve iki yolcu kaza sonrası araçta sıkıştı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri daha sonra ırmağa uçan aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHU-BT-LO-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:03 Kaynak: İHA

İtfaiye, Darende, Malatya, 3. Sayfa
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