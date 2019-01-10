Faciayı Irmak Kenarındaki Ağaçlar Önledi
1 saat önce
Faciayı ırmak kenarındaki ağaçlar önledi Buzlanan yolda kayan araç ırmağa uçtuMALATYA - Malatya'da aşırı buzlanan yolda kayan araç yol kenarında bulunan ırmağa uçtu.
Faciayı ırmak kenarındaki ağaçlar önledi
Buzlanan yolda kayan araç ırmağa uçtu
MALATYA - Malatya
'da aşırı buzlanan yolda kayan araç yol kenarında bulunan ırmağa uçtu. Irmağın kenarındaki ağaçlara takılan araç şans eseri suya düşmedi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Malatya'nın Darende
ilçesine bağlı D300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O. Y. yönetimindeki 06 KA 6038 plakalı otomobil aşırı buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarında bulunan ırmağa uçtu. Irmağın kenarındaki ağaçlara takılan araç şans eseri suya düşmezken, araç içindeki sürücü ve iki yolcu kaza sonrası araçta sıkıştı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri daha sonra ırmağa uçan aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHU-BT-LO-Y)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:03 Kaynak: İHA
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