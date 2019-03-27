Fahrettin Gülener tecrübelerini paylaştı
1 saat önce
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin ilk konuğu Ermetal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener oldu.
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
(NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin ilk konuğu Ermetal
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener
oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:52
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