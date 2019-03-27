Son Dakika Haberleri: Fahrettin Gülener tecrübelerini paylaştı

Fahrettin Gülener tecrübelerini paylaştı

1 saat önce

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin ilk konuğu Ermetal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener oldu.

Fahrettin Gülener tecrübelerini paylaştı, System.String[]
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin ilk konuğu Ermetal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:52 

Ermetal Otomotiv, Organize Sanayi Bölgesi, Fahrettin Gülener, Ekonomi
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