Fahri Çetinkaya\'dan 27 Metrelik Çini Eser

Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Fahri Çetinkaya, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarını ve sembollerini konu alan 27 metre uzunluğunda çini eser hazırladı.

Uluslararası çok sayıda sergiye katılan 56 yaşındaki Çetinkaya, İstiklal Mahallesi'ndeki atölyesinde yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü geleneksel çini sanatını özgün ve büyük ölçekli çalışmalarla yorumluyor.

Çetinkaya'nın "İlk önce Türk vardı" adını verdiği 230 parçadan oluşan 27 metre yatay uzunluğundaki eserinde Metehan tasviriyle başlayan anlatım, 24 Oğuz Boyu, Orhun Yazıtları, Kaşgarlı Mahmut'un Divanu Lugati't-Türk'ü, Oğuz Kağan yasaları, 1071 Malazgirt Zaferi ve İstanbul'un fethine kadar uzanıyor.

Fahri Çetinkaya, AA muhabirine, daha önce Piri Reis'in dünya haritası, Matrakçı Nasuh'un eserleri, Osmanlı motifleri ve çeşitli şehircilik projelerini çiniye aktardığını anımsattı.

"İlk önce Türk vardı" ismini verdiği son çini eserin 230 parçadan oluştuğunu anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Çini çamurundan çalışmama göre özel hazırladığım bisküvilere çizimleri ve boyamaları yaptıktan sonra yine özel hazırladığım kristalize mat sırlama yöntemiyle sırlama işlemini gerçekleştirdim. Yaklaşık 900 derecede fırında pişirerek bu eseri elde ettim."

"11 yıllık bir emeğin ürünü"

Çetinkaya, çalışmasının hazırlık ve çiniye nakşedilme sürecinin yaklaşık 11 yıllık emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

Eserde Metehan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e kadar Türk büyüklerinin bulunduğunu da aktaran Çetinkaya, "Bu koleksiyonu görenler 2 bin 300 yıllık tarihte Türklerin, atalarımızın kim olduğunu anlayacak. Bu eseri özellikle genç nesil için düşündüm. Evlatlarımız kendi kahramanlarının kimler olduğunu bilsinler. Bunların hepsini eserime nakşettim." dedi.

Çetinkaya, eserin büyüklüğü nedeniyle geniş bir alanda sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bugüne kadar yapılan en büyük çini koleksiyonu"

Eserin tamamlanmasına kadar büyük riskler taşıdığını vurgulayan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bu eser, bugüne kadar yapılan en büyük çini koleksiyonu. Bu ebatlarda bir çalışma yapılamadı çünkü eserin boyanmasından fırınlanmasına kadar çok büyük riskler yaşanabiliyor. Çok şükür yılların tecrübesiyle eseri sağlam şekilde tamamladım."