Faith Yatı Marmaris'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faith Yatı Marmaris'te - Son Dakika

Faith Yatı Marmaris'te

6 saat önce

96 metrelik özel Faith yat motoru Muğla'nın Marmaris limanına geldi.

Faith Yatı Marmaris'te, System.String[]

96 metrelik özel Faith yat motoru Muğla'nın Marmaris limanına geldi.


Antibes (Fransa) yat limanından 4 Ocak'ta yola çıkan yat bugün Marmaris limanına demirledi. Hollanda'daki Feadship tarafından Makkum tersanelerinde inşa edilen yat 2017 yılında sahibine teslim edildi. Yatta helikopter pisti, klima, plaj kulübü, asansör, sinema, spa, yüzme havuzu, ihale garajı, sualtı lambaları, dinamik konumlandırma, helikopter hangarı, masaj odası ve buhar odası gibi ekstra özellikler bulunuyor. 34 mürettebat bulunan yatta, yat sahibinin 18 misafirini 9 kabinde ağırlayabiliyor. Akdeniz ve Ege denizindeki fırtına yüzünden beklenenden geç gelen yat, ikmal yaptıktan sonra Port Said, Mısır'a yol alacak.


Su Üstünde şirketinin yöneticisi Eren Budaklı, ikmal için gelen yatların bölge ekonomisine büyük katkı yaptığını söyledi. - MUĞLA

Hollanda, Marmaris, Fransa, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ajax, Matthijs de Ligt'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor
Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
00:43 AYGAD'ın düzenlediği "Altın İmza Ödülleri"nde AA'ya ödül - Son Dakika
00:42 Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
00:42 Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi - Son Dakika
00:40 Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygurlara haklarının verilmesi çağrısı - Son Dakika
00:37 Afyonkarahisar okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 00:43:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Faith Yatı Marmaris'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]